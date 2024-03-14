«Продаем зерно ниже себестоимости»: фермеры Татарстана ожидают снижения урожая

Фото: Роман Хасаев

По словам председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияра Байтемирова, урожай зерна за предыдущие годы остается нереализованным и хранится на складах. Из-за невыгодной ситуации и отсутствия перспектив его реализации фермеры Татарстана задумываются об уменьшении посевных площадей в текущем году. Рассматривают также и альтернативы.

Государственные субсидии не становятся решением проблемы, ведь в регионе не хватает предприятий глубокой переработки. С техникой таких проблем нет, однако зарубежное специализированное оборудование постепенно устаревает.

Нереализованное зерно

Как рассказал «Реальному времени» Камияр Байтемиров, на складах и зернохранилищах Татарстана на данный момент хранится 1,2 млн тонн зерна.

— Коренной вопрос у фермеров — вопрос реализации зерна. Когда государство проработает стратегию, куда мы денем это зерно, где переработаем. Себе дороже: из-за проблемы с реализацией мы ждем случая, когда же кто-то придет и купит его. Обычно, когда так происходит, мы продаем зерно ниже себестоимости, — рассказал Байтемиров.

По словам председателя, при реализации зерна из собственных зернохранилищ сельхозпроизводители сталкиваются с рядом трудностей. Необходимо следить за качеством зерна, большую роль играют перемещение и логистика. Байтемиров подчеркнул, что непродуманная агроэкономическая политика Министерства сельского хозяйства РФ не дает сельскохозяйственным товаропроизводителям уверенности в возможности реализовать весь продукт.

Когда возникают трудности с самостоятельной переработкой зерна, сельхозпроизводители задумываются об уменьшении посевных площадей, а также замене на маржинальные культуры.

— Мы помним горькие годы, когда, говоря о маржинальных культурах, начали засевать подсолнечник, но переработчики снижали закупочные цены. С гречкой и с рапсом мы так пролетали, — отметил Байтемиров.

Когда возникают трудности с самостоятельной переработкой зерна, сельхозпроизводители задумываются об уменьшении посевных площадей, а также замене на маржинальные культуры. Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Невыгодный экспорт

По словам председателя ассоциации, залежавшаяся культура не только не претендует на то, чтобы окупить себя, но и вынуждает фермеров идти на убытки.

— Ввели таможенные пошлины. Зерна и так много, цены упали, и минус таможенные пошлины. Получается, мы реализуем зерно ниже себестоимости. И мы почему-то идем на это, — сказал Байтемиров.





Байтемиров подчеркнул, что регулирующую функцию в вопросе производства и сбыта зерна должно взять на себя государство. В данный момент агроэкономическая политика не продумана: государственные субсидии неэффективны, так как зерно просто хранится.



— Решать и предлагать меры реализации зерна, нормы в данном случае должно государство. Рустам Нургалиевич уже говорил, что зерна для реализации у нас уже 1,2 млн тонн. На это количество необходимо в зимний период обратить внимание, переработать, — отметил он.

Регулирующую функцию в вопросе производства и сбыта зерна должно взять на себя государство. В данный момент агроэкономическая политика не продумана. Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Вопрос глубокой переработки

По словам Байтемирова, в Татарстане не хватает предприятий по глубокой переработке продуктов сельскохозяйственной деятельности.



— У сельхозпроизводителя одна из крупных проблем — прежде всего реализация той продукции, которую мы произвели еще в 2022 году, а также в 2023 году. И предстоящие весенние полевые работы. Сейчас некоторые сельхозпроизводители на перепутье: стоит ли сеять снова зерно, если его некуда девать? У нас, фермерских хозяйств и других товаропроизводителей, зерна и на элеваторах, и на складах скопилось на 12 млрд рублей, — посетовал Байтемиров.

Так, рассказал он, урожай яблок из садов Буинского и Дрожжановского районов для переработки возят в соседнюю Республику Чувашию.



Также в Татарстане не хватает тепличных хозяйств, чтобы обеспечивать республику собственной продукцией, отметил он.

Экспортная техника

У фермерских хозяйств нет проблем с основным оборудованием — отечественными тракторами, рассказал Байтемиров. Однако не хватает специализированного оборудования для уборки картофеля, овощных культур и других.



— У нас в стране такого качества оборудование не производят. Экономическая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей влияет и на машиностроительную отрасль, ее нужно развивать, — считает Байтемиров.

Он добавил, что из-за отсутствия покупательной способности сельскохозяйственным товаропроизводителям приходится работать на устаревшей технике. С такой проблемой зачастую сталкиваются крупные предприятия, которые закупали тракторы за рубежом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Аделия Сафина