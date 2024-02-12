Итоги дня: рост ВВП России, несбывшийся прогноз Коробченко, требование Генпрокуратуры по делу гимназии №175
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 12 февраля:
- В 2023 году рост российской экономики оказался выше среднемировых темпов. Как подчеркнул президент страны Владимир Путин, ВВП России вырос на 3,6%. Объем промышленного производства за год увеличился на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%.
- Декабрьский прогноз министра промышленности и торговли республики Олег Коробченко относительно роста промпроизводства в 104,8% не сбылся. На коллегии Минпромторга он заявил, что индекс промышленного производства Татарстана по итогам прошлого года составил 103,3%.
- На той же коллегии гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев предложил раису Татарстана Рустаму Минниханову запустить пилотный проект. Он предусматривает перевод очных занятий в вузах и ссузах на вечернее время после 17.00. По задумке, это позволит увеличить общий прирост кадров в экономике до 235 тысяч человек.
- На коллегии раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Марий Эл Юрий Зайцев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
- Уголовное дело директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой может не дойти до суда, как и дела экс-руководителя фирмы «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Как стало известно «Реальному времени», Басманный суд Москвы встал на сторону одного из этой тройки в споре с СК, указывая на необходимость применения новой нормы УПК.
- Хамовнический суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Виновным по этому делу признали коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Первый получил 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальные проведут за решеткой 7 лет.
- Следствие попросило Таганский суд Москвы продлить на два месяца арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову. Заседание по этому делу состоится завтра.
- В Казани катастрофически не хватает техники и дворников для борьбы со снегом. Как рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев. За январь в городе выпало более 170% месячной нормы осадков. Дорожные службы по сей день работают над устранением последствий снегопадов. В феврале выпало 95% от месячной нормы осадков. Ежедневно в Казани трудятся 750 дорожных рабочих и более тысячи единиц дорожной техники.
- В Татарстане продолжает снижаться уровень регистрируемой безработицы. По данным республиканского Минтруда, в январе в регионе на учете состояли 4 038 безработных, тогда как месяцем ранее — 4 294.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал провести «Игры будущего» в Казани на высшем уровне. В турнире будут участвовать 277 команд. Соревнования пройдут по 23 инновационным дисциплинам, среди которых фиджитал-футбол, хоккей и баскетбол, единоборства, битвы роботов, гонки дронов и так далее.
- На Играх БРИКС в Казани ожидается около 5 000 участников из более 60 стран, в том числе 9 государств — участников БРИКС, включая Россию. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минспорта, на турнире разыграют 392 комплекта медалей.
- На автомойке по улице Тульской в Казани два человека отравились гексеном. Этой ночью они отмывали изнутри порожнюю емкость автоцистерны для перевозки опасных грузов и потеряли сознание. 39-летнего мужчину спасти не удалось. Он скончался на месте происшествия. Второго 34-летнего пострадавшего госпитализировали с острым отравлением химическим веществом. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.
- С 5 по 11 февраля в Татарстане зафиксировали 44 пожара. За неделю в них пострадали пять человек, еще восемь жителей республики спасли сотрудники пожарной охраны. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, чаще всего пожары происходили из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов — 22 случая.
- В этом году татарстанские отельеры не фиксируют всплеска числа бронирований на 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных. Как рассказала «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина, ажиотажа не наблюдается.
- С момента запуска движения на всей протяженности автомобильной дороги М-12 «Волга» от Москвы до Казани автомобилисты совершили более 3,1 миллиона поездок. Водители чаще всего выбирали участок в обход Балашихи в Московской области, а также отрезки от ЦКАД до Орехово-Зуева и от Орехово-Зуева до Петушков.
- На Горьковской железной дороге в 2024 году капитально отремонтируют два переезда в Казани. В первом случае работы проведут по улице Каучуковой, во втором — по Советской.
Ключевые события 719-го дня специальной военной операции на Украине:
- За сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка ДНР и Белогоровка ЛНР. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-20. За сутки уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Приютное Запорожской области.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Айрат НазиповОбществоВласть Татарстан
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