Мэр Казани — о разумном использовании канализации: «Это наши сэкономленные деньги»

За четыре года на капремонт многоквартирных домов в городе направили 9 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

2025 год стал рекордным по количеству освоенных средств на капремонт МКД

В Казани завершился четвертый трехлетний этап долгосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин на аппаратном совещании, за три года условия проживания улучшили почти 160 тыс. жителей в 610 домах. Общий объем финансирования составил более 9 млрд рублей.

Текущий год стал рекордным по объему выделенных средств: было освоено свыше 4 млрд рублей. На эти деньги отремонтировали 88 многоквартирных домов — обновили фасады, заменили системы отопления, водопровода и канализации, а также электрические сети. Также за один год удалось выполнить двухлетнюю программу по замене лифтов. В 141 доме установили 457 подъемников отечественного производства.

Как сообщил Гиниятуллин, в этом году впервые активно взялись за восстановление дымоходов и вентиляционных каналов. В 35 домах планируют обеспечить герметичность и газоплотность систем дымоудаления. Сейчас ведутся работы по восстановлению систем дымоудаления и вентиляции в 37 домах, где из‑за неисправностей отключена подача газа на водонагреватели. До конца года планируют завершить работы в 16 таких домах, остальные объекты перейдут на следующий год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что программа капремонта синхронизирована с инициативой раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор».

— В этом году благоустроено 17 дворовых территорий, которые прилегают к ранее отремонтированным домам, а за пять лет совместной работы полноценно обновлено 127 территорий вместе с 164 многоквартирными домами, — заявил замглавы исполкома.

Помимо этого, Кабмин Татарстана утвердил новый трехлетний план программы капремонта на 2026—2028 годы. В него вошли 765 домов, общий бюджет составит 8,24 млрд рублей. В 2026 году запланирована разработка проектно‑сметной документации на 2027 год. В рамках программы 2026 года отремонтируют 163 дома (бюджет — 2,89 млрд рублей), заменят 11 лифтов в пяти домах, проведут ремонт отопления в 56 домах, восстановят 56 кровель, выполнят 48 ремонтов фасадов (в семи домах — с утеплением).

Метшин похвалил СМИ за освещение проблемы использования канализации казанцами

Наряду с капремонтом, в городе активно обсуждают проблему засоров канализации. По данным гендиректора «Водоканала» Рустама Абдулхакова, с 27 октября бригады компании устранили 2 439 засоров, а с начала года зарегистрировано 16,5 тысячи заявок. При этом наблюдается позитивная динамика: за период с 1 ноября по 19 декабря прошлого года устранили 2 549 засоров, а в этом году за аналогичный период — 2 210 засоров (снижение — на 15%).

— Если будем так шагать, то эти вопросы будут на совершенно другом уровне, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.



Напомним, что ранее глава города отчитал жителей за неумение пользоваться унитазами: «Казанцы научились пользоваться смартфонами и ИИ, а с унитазами — проблема».

Он подчеркнул, что решение проблемы требует времени и системной работы. Метшин отметил важность обратной связи от жителей: именно их обращения помогают выявлять недочеты подрядчиков и добиваться их устранения. Также глава города призвал горожан бережнее относиться к общедомовому имуществу и осознанно пользоваться канализацией — проблема носит характер «вселенского масштаба» и является «головной болью», которую можно решить путем разъяснений.

— Каждый думает, что он один. Нет, он не один. 1,3 млн жителей пользуются канализацией ежедневно, по несколько раз в день. Если кто‑то бросает влажную салфетку, вместо того чтобы выбросить ее в урну, это наносит огромный урон всему городскому хозяйству, — отметил Метшин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он выразил благодарность СМИ за широкое освещение темы и отметил, что проблема приобрела федеральный масштаб. По словам мэра, сознательное отношение горожан к использованию канализации позволит сэкономить средства.

— Отдельная благодарность тем 15%, которые услышали «Водоканал», услышали боль и более бережливо начинают относиться к городскому канализационному хозяйству. Это наши сэкономленные деньги, которые позволят улучшить те вопросы, которые мы решаем для наших жителей, — заключил мэр города.

Наталья Жирнова