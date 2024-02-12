Прокуратура проводит проверку после отравления двух человек гексеном в казанской автомойке

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Приволжского района Казани начала проверку по факту отравления двух мужчин гексеном на автомойке по улице Тульской. В результате инцидента один человек погиб, еще один госпитализирован.

— Прокуратура Приволжского района Казани проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примет меры реагирования, — рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел этой ночью. Двое мужчин отмывали изнутри порожнюю емкость автоцистерны для перевозки опасных грузов. В какой-то момент оба потеряли сознание.



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Айрат Назипов