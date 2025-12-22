Более 2,5 тысячи сотрудников обеспечат безопасность новогодних праздников в Татарстане

На входах в места проведения праздников будут организованы пункты досмотра с использованием металлодетекторов

Фото: Мария Зверева

Более 2,5 тыс. сотрудников полиции будут задействованы для обеспечения безопасности в новогоднюю ночь и в елочных городках по всему Татарстану. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Фатхуллин. Помимо сотрудников МВД, к мероприятиям по охране общественного порядка будут привлечены силы Росгвардии, представители частных охранных предприятий, муниципальные служащие и добровольцы народных дружин.

Для проверки безопасности всех площадок, где запланированы новогодние мероприятия, полиция использует технические средства и кинологические службы. На входах в места проведения праздников будут организованы пункты досмотра с использованием металлодетекторов.

В Казани в период новогодних праздников запланировано проведение более 500 мероприятий. Интересно, что традиция массовых новогодних гуляний в России берет свое начало в 1935 году, когда впервые была установлена новогодняя елка в Московском Доме пионеров, и с тех пор стала неотъемлемой частью праздника. В Татарстане, как и во многих регионах страны, новогодние мероприятия традиционно привлекают большое количество жителей и гостей, поэтому обеспечение безопасности является приоритетной задачей правоохранительных органов.

Рената Валеева