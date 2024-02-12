Следствие попросило суд продлить арест Аязу Шабутдинову на два месяца

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следствие попросило Таганский суд Москвы продлить на два месяца арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова:

— Следствие попросило продлить арест еще на два месяца. Судебное заседание состоится завтра, — рассказал адвокат.

По словам Ахильгова, количество потерпевших в деле достигло 50 человек, и предположил, что это число вырастет.

Блогер-миллионник проходит по 15 эпизодам дела об особо крупном мошенничестве. Дело на него возбудили 16 октября. 4 ноября Аяза Шабутдинова задержали.



В январе Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова до 16 февраля 2024 года. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте блогера. В качестве альтернативы адвокаты намеревались просить суд отпустить Шабутдинова под залог в 50 млн рублей.

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Айрат Назипов