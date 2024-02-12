Более 3 миллионов поездок совершили автомобилисты по трассе М-12 «Восток» за три месяца

С момента запуска движения на всей протяженности автомобильной дороги М-12 «Волга» от Москвы до Казани пользователи совершили более 3,1 миллиона поездок.

Автомобилисты чаще всего выбирали участок в обход Балашихи в Московской области, а также отрезки от ЦКАД до Орехово-Зуева и от Орехово-Зуева до Петушков.

Рекордный трафик на дороге был зафиксирован 30 декабря 2023 года — более 91 тысячи поездок за день. А за новогодние каникулы автомобилисты проехали по М-12 почти 740 тысяч раз.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина