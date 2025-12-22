В Казани на новогодние праздники запретили пиротехнику при режиме беспилотной опасности

Также подобные ограничения распространяются на режим «Угроза атаки БПЛА» и при получении сигнала оповещения гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Фото: Максим Платонов

В Казани с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года действует особый противопожарный режим. В этот период существенно ограничены возможности использования пиротехнических изделий, сообщает мэрия города.



В дополнение к этим ограничениям введен полный запрет на использование пиротехнических изделий всех классов опасности при объявлении на территории Казани особых режимов: «Беспилотная опасность», «Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», а также при получении сигнала оповещения гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».



Для безопасного проведения праздничных салютов и разрешенного использования пиротехники горожанами в Казани определены четыре специальные площадки. В Советском районе местом для запуска стал пустырь между корпусами №1 и 3 здания №27 по проспекту Камалеева — в районе Казанского ипподрома. В Авиастроительном и Ново‑Савиновском районах площадка расположена на территории майдана по улице Гаврилова. Жители Кировского и Московского районов могут воспользоваться территорией Нижне‑Зареченской дамбы. В Вахитовском и Приволжском районах отведена площадка на стоянке напротив «Сабантуя» в Березовой роще.

скриншот трансляции аппаратного совещания

Городские власти призывают жителей строго соблюдать установленные требования. Такие меры направлены на обеспечение безопасности горожан и гостей Казани в период новогодних и рождественских праздников.

Напомним, что в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками МЧС Татарстана сообщило о принятии дополнительных мер безопасности.



Наталья Жирнова