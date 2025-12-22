В Казани за 11 месяцев зафиксировали более 200 млн оплат за проезд

Самый популярный вид общественного транспорта — автобус

Фото: Дарья Пинегина

За минувшие 11 месяцев жители и гости столицы Казани оплатили проезд в городском транспорте более 200 миллионов раз. Из общего числа поездок наибольшее предпочтение горожане отдают автобусам — именно этот вид транспорта выбрал каждый второй пассажир, число оплачиваемых посадок превышает 126 миллионов.

Среди остальных видов общественного транспорта наибольшей популярностью пользуется наземный электротранспорт — в трамваях и троллейбусах суммарно оплатили более 37 миллионов пассажиров. А вот казанский метрополитен менее популярен: в подземном транспорте всего зафиксировали более 36 миллионов оплачиваемых поездок.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани утвердили 47 новых полос для автобусов и троллейбусов.



Ариана Ранцева