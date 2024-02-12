Владимир Путин оценил рост ВВП России по итогам 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году рост российской экономики оказался выше среднемировых темпов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— ВВП России прибавил, мы до сих пор считали, 3,5 процента; по последним данным — 3,6 процента. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста — три процента, темп роста экономик развитых стран — 1,5 процента, — передает его слова пресс-служба Кремля.

Объем промышленного производства за год вырос на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, озвучил данные глава государства.

— В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 1,9 процента ВВП. При этом ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть, в том числе в четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85 процентов по сравнению с прошлогодним показателем. Это еще раз подчеркивает растущую роль именно несырьевых, обрабатывающих отраслей, — резюмировал российский лидер.

Месяц назад прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года скорректировали до 3,5%. Как говорил министр финансов страны Антон Силуанов, это была не окончательная оценка.

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