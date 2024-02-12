На Горьковской железной дороге в 2024 году капитально отремонтируют два переезда в Татарстане
Работники ГЖД отремонтируют два железнодорожных переезда в Татарстане. А именно:
- в городе Казани, ул. Каучуковая;
- в городе Казани, ул. Советская.
Помимо этого, работники Горьковской железной дороги намерены сделать ремонт на 339 переездах и капитальные ремонты:
- в городе Алатырь, (Чувашская Республика);
- в городе Можга, ул. Можгинская (Удмуртская Республика);
- в рабочем поселке Цильна (Удмуртская Республика);
- в деревне Матанцы (Кировская область).
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