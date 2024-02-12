На казанской автомойке два человека отравились химическим веществом — один из них скончался

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

На автомойке по улице Тульской в Казани два человека отравились гексеном. Этой ночью они отмывали изнутри порожнюю емкость автоцистерны для перевозки опасных грузов и потеряли сознание.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, обоих мужчин на улицу вывели прибывшие на место спасатели. Они надели на пострадавших маски и передали их в руки медиков.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

39-летнего мужчину спасти не удалось. Он скончался на месте происшествия. Второго 34-летнего пострадавшего госпитализировали с острым отравлением химическим веществом.

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Айрат Назипов