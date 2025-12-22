Камиль Самигуллин: «В России найти таких специалистов для консультаций крайне сложно»

Муфтий Татарстана рассказал, как создавали рукописный Коран

Лекция проходила в Камаловском театре. Фото: Радиф Кашапов

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитал в рамках конференции «Музейные эпистемологии: печать и интеллектуальные традиции от Волги до Кавказа» лекцию «Вклад татарских богословов в развитие коранических наук. Традиции татарского коранопечатания. История и современность», где, в частности, подробно рассказал, как готовили к печати первый современный российский рукописный Коран, чье издание запланировано на 2026 год, когда Казань будет культурной столицей мусульманского мира.

Кодификация и прочтение

Конференцию организовал Национальный музей РТ при поддержке Министерства культуры РТ. Камиль хазрат Самигуллин начал лекцию с подробного рассказа, как появился канонический текст Корана по стандарту «Ар-Расм Аль-Усмани», то есть способу написания букв и слов, принятому при третьем халифе Усмане.

Особенность такого написания еще и в том, что его можно прочесть десятью методами, то есть кыраатами, причем каждый будет добавлять смысл священным текстам. К примеру, сообщил Самигуллин, в одном аяте можно прочесть, что пришел пророк «такой же, как вы». Или «лучший из вас».

«Это не противоречит, а дополняет понимание Корана», — отметил муфтий. Есть и другие расмы, к примеру по такому делались Кораны в Турции, где все сделано по правилам грамматики — говорят, однажды такую партию книг задержали на границе с Кувейтом.

У нашего города, как известно, есть свой предмет гордости в сфере печатания Корана — знаменитый «Казан басмасы», изданный по стандарту третьего халифа в 1803 году и получивший распространение по всему миру.

— Для примера, в Саудовской Аравии Коран был напечатан в 1984 году, — указал Самигуллин. — Именно тогда возник стандарт написания Книги, к примеру таким образом, что аят не переходил на следующую страницу. Потому на каждой странице современного издания Корана — 15 строчек.

В рукописном Коране учитывались замечания Шигабутдина Марджани и Мусы Бигиева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каллиграфия и современные технологии

Есть множество известных изданий Книги, то есть мусхафов. К примеру, «Коран Усмана» (он же Самаркандский куфический Коран) хранится сейчас в Ташкенте. В нем не хватает нескольких страниц, некоторые из которых, поведал Самигуллин, ушлые люди продали за миллионы долларов. А одна страница, оказывается, хранится в Уфе.

— То есть мы кушали плов, кто-то зашел, говорит, будьте внимательны, здесь лежит Коран. Мы смотрим — страница, — рассказал Самигуллин. Он тут же отправил фото экспертам, так все и подтвердилось.

«Казан басмасы» муфтият издал в 2023 году, использовав тот же самый шрифт, заодно оцифровав его и выложив в Сеть. В 2026 году планируется выпустить рукописный Коран. Дело в том, что раньше Священную Книгу, конечно, переписывали, а не печатали. То есть суть в том, что текст пишется каллиграфом.

В Казани таким человеком стал каллиграф (хаттат) Артур Писаренко, который в 2022 году в мечети «Кул-Шариф» начал работу.

— Мы создали в мессенджере группу. У нас было 12 человек, — описал работу Самигуллин. — Хаттат пишет страницу, посылает в группу, она сразу же проверяется, делаются все замечания, он сразу же ее исправляет. Таким образом работа шла три года. В 2025 году мы завершили написание.

— К сожалению, в России найти таких специалистов для консультаций крайне сложно, — отметил уровень экспертов, привлеченных к работе, муфтий.

Пример рукописного Корана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Этот мусхаф станет эталонным»

Самигуллин с гордостью отметил, что не только каллиграф у них свой, но и бумага, и чернила. Итак, после написания новая комиссия собиралась и проверяла текст на слух: каждую букву и знак проговаривали вслух.

«Уникальность этого мусхафа в том, что он написан, опираясь на 11 источников, — привел Самигуллин слова члена комиссии по подготовке рукописного Корана ДУМ РТ, знатока 10 кыраатов, потомка Пророка шейха Маъмун ар-Рави. — Этот мусхаф станет эталонным. С него будут писать другие мусхафы».

— Мы недавно буквально добавляли последние штрихи, ехали в машине с шейхом из Уфы, с юбилея Талгата Таджуддина, — описал один из этапов работы хазрат. — В процессе мы проверяли, все учитывали, обратно ехали, завершали работу.

Сейчас в муфтияте ждут шейха из умры, потому что электронный вариант Книги уже готов. Самигуллин обратил внимание, что некоторые элементы в нем основаны на указаниях татарских богословов Шигабутдина Марджани и Мусы Бигиева. Есть и другие источники. К примеру, на цвета огласовок есть указание в аравийском издании 1984 года. Убраны названия сур, поскольку это не является частью священного текста. В некоторых Коранах в конце страницы добавляют слова для следующей страницы — но подобное решили убрать, если дело касается разворота.

— Теперь сам Коран у нас стал ровно 600 страниц, — отметил Самигуллин. — На 600-й странице он завершается. Если мы возьмем саудовское издание, у них 602 страницы, если возьмем турецкое издание — это 604 страницы.

Вообще, указал муфтий, в работе мы использовали 19 экземпляров Корана из разных стран. И все они хранятся в pdf-формате у Самигуллина в телефоне. К слову, сотрудники Национального музея РТ поинтересовались, нельзя ли сделать выставку, используя листы Писаренко? Оказывается, они все хранятся у каллиграфа, во множестве вариантов. Кроме того, очень много Коранов хранится у самого Самигуллина — и, возможно, и его коллекцию когда-нибудь мы увидим в музейном пространстве.