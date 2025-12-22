В Госдуме выступили за создание в детсадах групп продленного дня для работающих родителей

Путин во время «Итогов года» предложил задуматься о возможности увеличения времени пребывания ребенка в яслях и детском саду

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой отработать механизм создания в детских садах групп с продленным графиком работы. По ее мнению, это позволит родителям забирать детей после продолжительного рабочего дня, избегая ситуации, когда ребенок задерживается в саду, а воспитатель испытывает стресс из‑за нехватки времени.

— Не должно быть ощущения, что ребенок остался один. Воспитатель торопится, ребенку от этого плохо, воспитатель нерадостный, у матери сердце болит. Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал президент, и все‑таки отработать механизм того, чтобы в детских садах были группы, которые работают дольше, — цитирует ее РИА «Новости».

Парламентарий предложила рассмотреть формат смешанных групп, где будут находиться дети разного возраста. По ее оценке, такая мера способна положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране — особенно в случаях, когда родители вынуждены работать до 18—19 часов ежедневно.

Ранее президент России Владимир Путин во время «Итогов года» предложил задуматься о возможности увеличения времени пребывания ребенка в яслях и детском саду.



Рената Валеева