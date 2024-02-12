В январе в Татарстане снизился уровень безработицы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане продолжает снижаться уровень регистрируемой безработицы. По данным республиканского Минтруда, в январе в регионе на учете состояли 4 038 безработных, тогда как месяцем ранее — 4 294.

Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Новошешминском, Нижнекамском и Тюлячинском районах республики. В конце рейтинга — Зеленодольский, Ютазинский и Чистопольский районы. За последние месяцы Казань сместилась с третьего на шестое место таблицы.

Рейтинг уровня безработицы в Татарстане в январе выглядел следующим образом:

Новошешминский 0,48%; Нижнекамский 0,39%; Тюлячинский 0,38%; Верхнеуслонский 0,33%; Агрызский 0,25%; Казань 0,25%; Дрожжановский 0,23%; Сабинский 0,22%; Черемшанский 0,22%; Тукаевский 0,21%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ноябре 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил 0,2% от численности экономически активного населения. Это был самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы среди 14 регионов ПФО на конец осени зафиксировали в Оренбургской области (0,7%) и в Башкортостане (0,6%).



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Айрат Назипов