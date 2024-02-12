Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В январе в Татарстане снизился уровень безработицы

11:55, 12.02.2024
В январе в Татарстане снизился уровень безработицы
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане продолжает снижаться уровень регистрируемой безработицы. По данным республиканского Минтруда, в январе в регионе на учете состояли 4 038 безработных, тогда как месяцем ранее — 4 294.

Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Новошешминском, Нижнекамском и Тюлячинском районах республики. В конце рейтинга — Зеленодольский, Ютазинский и Чистопольский районы. За последние месяцы Казань сместилась с третьего на шестое место таблицы.

Рейтинг уровня безработицы в Татарстане в январе выглядел следующим образом:

  1. Новошешминский 0,48%;
  2. Нижнекамский 0,39%;
  3. Тюлячинский 0,38%;
  4. Верхнеуслонский 0,33%;
  5. Агрызский 0,25%;
  6. Казань 0,25%;
  7. Дрожжановский 0,23%;
  8. Сабинский 0,22%;
  9. Черемшанский 0,22%;
  10. Тукаевский 0,21%.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ноябре 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил 0,2% от численности экономически активного населения. Это был самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы среди 14 регионов ПФО на конец осени зафиксировали в Оренбургской области (0,7%) и в Башкортостане (0,6%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также