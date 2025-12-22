Россия признана лидером по индексу устойчивого развития туризма в СНГ

Второе место занял Азербайджан, успешно реализуя стратегию экологически ответственного туризма

Фото: Галия Шакирова

Россия вышла на первую позицию в индексе устойчивого развития туризма государств-участников СНГ, свидетельствуют итоги исследования, проведенного Международным аналитическим центром устойчивого развития туризма Российского университета дружбы народов (РУДН), пишет ТАСС.

Первое место было обеспечено активным развитием принципов устойчивого туризма, разработкой национальных рекомендаций и стандартов для гостиничного сектора, курортов и туристических компаний. Второе место занял Азербайджан, успешно реализуя стратегию экологически ответственного туризма, включая сокращение потребления одноразового пластика. Третье место досталось Белоруссии, ставшей признанным центром экологического туризма благодаря десяткам благоустроенных природных маршрутов.

Директор исследовательского центра РУДН Христофор Константиниди отметил важность индекса как инструмента поддержки взаимовыгодного сотрудничества и распространения передовых подходов к устойчивому развитию индустрии туризма. Исследование проводилось совместно с консорциумом «Устойчивый туризм» при участии Делового центра СНГ, Русского географического общества и площадки «Погнали!».

