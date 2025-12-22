Минобрнауки уменьшит число платных мест в вузах на 45 тысяч

Основное сокращение затронет негосударственные университеты, где исчезнут практически 20% бюджетных мест

Фото: Динар Фатыхов

Министерство образования и науки России намерено уменьшить количество коммерческих мест в высших учебных заведениях на 45 тысяч. Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, это составляет около 13% от общего числа платных мест, пишет ТАСС.

Основное сокращение затронет негосударственные университеты, где исчезнут практически 20% бюджетных мест. Всего изменениям подвергнутся около 40 специальностей, среди которых наиболее востребованные экономические специальности («Экономика», «Менеджмент»), юриспруденция, госуправление, реклама и PR.

Общее направление реформы предполагает оптимизацию структуры высшего образования, отказ от избыточных коммерциализированных мест и повышение качества подготовки студентов на остающихся местах.

В ноябре уже сообщалось, что в России вузам откажут в платных местах на направления с низким баллом ЕГЭ.



Ариана Ранцева