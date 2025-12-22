Минобрнауки уменьшит число платных мест в вузах на 45 тысяч
Основное сокращение затронет негосударственные университеты, где исчезнут практически 20% бюджетных мест
Министерство образования и науки России намерено уменьшить количество коммерческих мест в высших учебных заведениях на 45 тысяч. Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, это составляет около 13% от общего числа платных мест, пишет ТАСС.
Основное сокращение затронет негосударственные университеты, где исчезнут практически 20% бюджетных мест. Всего изменениям подвергнутся около 40 специальностей, среди которых наиболее востребованные экономические специальности («Экономика», «Менеджмент»), юриспруденция, госуправление, реклама и PR.
Общее направление реформы предполагает оптимизацию структуры высшего образования, отказ от избыточных коммерциализированных мест и повышение качества подготовки студентов на остающихся местах.
В ноябре уже сообщалось, что в России вузам откажут в платных местах на направления с низким баллом ЕГЭ.
