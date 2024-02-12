Рустаму Минниханову предложили запустить пилотный проект по переводу очных занятий в вузах на вечернее время

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев предложил раису Татарстана Рустаму Минниханов запустить пилотный проект. Он предусматривает перевод очных занятий в вузах и ссузах на вечернее время после 17.00.

По мнению Шагивалеева, это позволит увеличить общий прирост кадров в экономике до 235 тысяч человек. Из них 143 тысяч человек будут студентами вузов, 92 тысячи — ссузов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прогнозируется, что благодаря проекту общий прирост в экономике к 2030 году составит 298 тысяч человек.

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Айрат Назипов