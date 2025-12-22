В Татарстане на 17% выросло число соискателей, рассказывающих о своих увлечениях

Наиболее заметный рост наблюдается среди менеджеров по продажам

Фото: Динар Фатыхов

Осенью 2025 года в Татарстане число резюме с указанием личных увлечений стало на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Работы».

Эксперты объясняют тенденцию тем, что раздел о хобби все чаще используется как инструмент самопрезентации — через увлечения соискатели демонстрируют софт‑скилы, разносторонность навыков и потенциальную пользу для работодателя.

Наиболее заметный рост наблюдается среди менеджеров по продажам: за год количество резюме с описанием хобби в этой категории увеличилось в 2,2 раза (+119%). Средние зарплатные ожидания таких кандидатов составили 85,5 тыс. рублей в месяц. Среди популярных увлечений менеджеры чаще всего указывают спорт и фитнес, путешествия, чтение и кино, рукоделие, изучение иностранных языков и психологии, кулинарию, а также настольные и компьютерные игры.

Инженеры также активнее раскрывают свои интересы в резюме — за год число таких анкет выросло на 86%. Их средние зарплатные ожидания осенью 2025 года достигли 96,4 тыс. рублей в месяц. В числе распространенных увлечений — активный отдых, спорт, путешествия, кино и театр, музыка, а также сборка и ремонт электроники и автомобилей. Кроме того, инженеры нередко отмечают интерес к инвестициям, программированию, плотницкому делу и 3D‑технологиям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Администраторы тоже следуют тренду: количество резюме с описанием хобби в этой категории увеличилось на 80% за год. Средние зарплатные ожидания составили 63,8 тыс. рублей в месяц. Среди увлечений преобладают рукоделие, чтение, кино и театр, туризм, фотография, фитнес, кулинария, изучение языков и создание контента в соцсетях. Иногда встречаются упоминания о настольных играх, рисовании и растениеводстве.

— В III квартале 2025 года число вакансий, где работодатели ожидали креативного подхода от кандидатов, выросло на 45% за год. В свою очередь, соискатели стараются показать, как их увлечения помогают в работе и могут быть полезны бизнесу. Например, менеджеры по продажам нередко отмечают интерес к психологии — это помогает лучше понимать клиента и выстраивать коммуникацию. В сегменте продаж автомобилей и автозапчастей кандидаты часто указывают опыт тюнинга или ремонта автомобилей. Инженеры пишут об увлечении проектированием, сборкой и ремонтом электроники, подчеркивая практические технические навыки. Соискатели на позицию администратора все чаще упоминают о навыках фотографии и ведения социальных сетей, поскольку бизнесу часто требуется оперативно создавать визуальный контент и обновлять соцсети. Хобби в таком контексте может стать дополнительным аргументом в пользу кандидата, — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Рената Валеева