Михаил Мишустин призвал провести «Игры будущего» в Казани на высшем уровне

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал провести «Игры будущего» в Казани на высшем уровне. В турнире будут участвовать 277 команд.

— Важно, чтобы все мероприятия прошли на высшем уровне, чтобы люди получили удовольствие, чтобы болельщики из разных стран могли следить за соревнованиями. Хочу пожелать российским нашим спортсменам честной борьбы и побед, — сказал Мишустин на совещании с правительством.

Соревнования пройдут по 23 инновационным дисциплинам, среди которых фиджитал-футбол, хоккей и баскетбол, единоборства, битвы роботов, гонки дронов и так далее. Церемония открытия игр состоится в столице Татарстана 21 февраля. Соревнования продлятся до 3 марта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Для соревнований задействовуют 10 объектов, расположенных в Казани, Иннополисе и «Сириусе». Первые участники приедут в столицу республики уже в четверг, 15 февраля. Им помогут свыше двух тысяч волонтеров из разных регионов России и из-за рубежа. Турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ.

На днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили выставочный центр «Казань Экспо» и осмотрели основные соревновательные площадки «Игр будущего». Чернышенко высоко оценил готовность столицы Татарстана к турниру.



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Айрат Назипов