В Казани катастрофически не хватает техники для уборки снега

За январь в городе выпало более 170% месячной нормы осадков. Дорожные службы по сей день работают над устранением последствий снегопадов.

В феврале выпало 95% от месячной нормы осадков. Ежедневно в Казани трудятся 750 дорожных рабочих и более 1000 единиц дорожной техники. Вывоз снега осуществляется непрерывно. Каждые сутки из Казани вывозят более 30 тысяч тонн снега. За январь и февраль из города было вывезено более 1,4 миллиона тонн снега.

— Эти цифры сопоставимы только со снежной зимой 2010—2011 года, когда из города было вывезено 1,6 миллиона тонн снега, — отметил Игорь Куляжев.

Нехватка кадров подчеркивает проблему еще больше. Техники и дворников в городе катастрофически не хватает. С самого начала действия «План Буран» в Казани, власти города упоминали в своих докладах нехватку рабочей силы и техники.

— Мы прорабатываем решение и готовим предложения, чтобы в дальнейшем город был готов к любым вызовам природы, — добавил в своем докладе Игорь Куляжев.

На сегодняшний день основные дороги и магистрали города очищены, сейчас ведется работа по уборке снега во дворах жилых домов, на поселковых улицах и тротуарах.



Напомним, план «Буран» был объявлен в Казани 17 января, а завершился 2 февраля. За это время городские службы вывезли более 600 тысяч тонн снега.

Ранее Игорь Куляжев рассказывал, что работа общественного транспорта нормализована на магистральных улицах.

Недавно Рустам Минниханов назвал уборку снега актуальной темой в Татарстане. Также после снегопадов в городе стали известны случаи падения снега с крыш домов на прохожих, в том числе и на несовершеннолетних.

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Нафиса Миннехузина