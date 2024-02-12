Индекс промпроизводства Татарстана по итогам 2023 года составил 103,3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2023 года индекс промышленного производства Татарстана составил 103,3%, произведено продукции на 4,7 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на заседании коллегии.

Наибольший рост обеспечен в машиностроении, подчеркнул он. Наибольшая динамика роста в производстве электрооборудования — 142,2%, в авиационной и судостроительной технике — 130,6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре прошлого года вице-премьер прогнозировал рост промпроизводства в 104,8%. Объем промышленного производства оценивался в 4,7 трлн рублей.



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Луиза Игнатьева