В Альметьевске начал работу новый перинатальный центр
Один из самых современных в России, Центр предлагает биострахование новорожденных и полногеномную диагностику для каждого ребенка
В Альметьевске начал работу новый перинатальный центр, рассчитанный на 3,5 тыс. родов в год. Проект реализовала «Татнефть». Сегодня объект посетил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Центр вошел в структуру Альметьевской районной многопрофильной больницы (АРМБ). Мощность клиники площадью 19 тыс. кв. м — 168 коек для женщин и 85 для новорожденных. На базе государственной клиники реализованы возможности, ранее доступные преимущественно в передовых частных центрах.
В числе таких услуг:
- биострахование новорожденных. Родители малыша могут сохранить стволовые клетки из пуповинной крови и принять участие в программе создания банка стволовых клеток;
- полногеномное секвенирование. Это новый метод диагностики, который позволяет расшифровать генетический код ребенка. Сертификат на исследование получает каждый новорожденный перинатального центра.
В структуру клиники входят отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с эмбриологической лабораторией и криохранилищем, блок ЭКО, служба комплексного наблюдения за развитием плода, отделения реанимации и интенсивной терапии, оснащенные для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Кроме того, здесь открыта гибридная операционная с визуализацией.
Сегодня из центра выписали первого новорожденного — девочку Ясмину. На выписке ей вручили сертификат на полногеномное исследование.
