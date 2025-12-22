В Альметьевске начал работу новый перинатальный центр

Один из самых современных в России, Центр предлагает биострахование новорожденных и полногеномную диагностику для каждого ребенка

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

В Альметьевске начал работу новый перинатальный центр, рассчитанный на 3,5 тыс. родов в год. Проект реализовала «Татнефть». Сегодня объект посетил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Центр вошел в структуру Альметьевской районной многопрофильной больницы (АРМБ). Мощность клиники площадью 19 тыс. кв. м — 168 коек для женщин и 85 для новорожденных. На базе государственной клиники реализованы возможности, ранее доступные преимущественно в передовых частных центрах.

В числе таких услуг:

биострахование новорожденных. Родители малыша могут сохранить стволовые клетки из пуповинной крови и принять участие в программе создания банка стволовых клеток;

полногеномное секвенирование. Это новый метод диагностики, который позволяет расшифровать генетический код ребенка. Сертификат на исследование получает каждый новорожденный перинатального центра.

предоставлено ПАО "Татнефть"

В структуру клиники входят отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с эмбриологической лабораторией и криохранилищем, блок ЭКО, служба комплексного наблюдения за развитием плода, отделения реанимации и интенсивной терапии, оснащенные для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Кроме того, здесь открыта гибридная операционная с визуализацией.

Сегодня из центра выписали первого новорожденного — девочку Ясмину. На выписке ей вручили сертификат на полногеномное исследование.