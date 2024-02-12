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Рустам Минниханов и Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Марий Эл

19:18, 12.02.2024

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписали сегодня в Казани соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В соглашении говорится о намерении укреплять межрегиональное сотрудничество, обмениваться опытом и сотрудничать в сфере экономики, науки, технологий и культуры.

Соглашение было подписано на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

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Общество Татарстан
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