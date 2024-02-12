В будни туристам не до любви: отельеры Татарстана говорят об отсутствии ажиотажа на День всех влюбленных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году татарстанские отельеры не фиксируют всплеска числа бронирований на 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных. Об этом «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина.

— Ажиотажа нет. Если у кого-то есть загрузка 85—90%, то это в основном за счет командированных, — отметила Юшутина.

По ее мнению, причиной может быть тот факт, что в этот раз праздник выпадает на среду.

— Мы очень зависим от того, на какой день выпадают праздники. 14 февраля в этот раз очень будний день — середина недели, — напомнила она, добавив, что отельеры рассчитывают, что туристов будет больше на 8 Марта, которое выпадает на пятницу, а за ней следуют еще суббота и воскресенье.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Иная картина наблюдается у глэмпиньеров. Владелец Urban camp Ильнар Хамидуллин рассказал «Реальному времени», что на его объекте «давно все занято уже».

— У нас выходные и праздники бронируют сильно заранее. За 3—4 недели. Большинство, процентов 80—90, — это как раз пары, которые приезжают для романтического времяпрепровождения: побыть вдвоем, посидеть у камина, посмотреть кино, посидеть в чане, послушать винил. Все для этого располагает, — заявил Хамидуллин.

У его коллеги по загородному отдыху Глеба Кузнецова (Sviyaga Glamp) дела обстоят столь же замечательно.

— 100%-ная загрузка. Все дома — парочки. За 3 недели начали примерно звонить и бронировать. Может быть, за месяц, — рассказал Кузнецов, добавив, что в основном приезжают местные, казанские.

Напомним, что Казань регулярно попадает в рейтинги самых романтичных городов России с точки зрения туристов. Год назад 64% опрошенных сервисом «Работа.ру» путешественников объяснили, что считают столицу Татарстана лучшим городом для влюбленных из-за парков, 51% респондентов отметили природу, 38% — модные рестораны.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце января текущего года в рейтинге сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Казань заняла восьмое место в рейтинге лучших городов России для объятий. Опрошенные отметили такие арт-объекты, как часы на улице Баумана, под которым назначаются свидания, и скамейку для влюбленных.

Впрочем, в этот раз, судя по прогнозу синоптиков, погода не располагает к долгим романтическим прогулкам по заснеженным дорожкам казанских парков. Напомним, что в среду, 14 февраля, столбик термометра опустится на 9—14 градусов ниже нормы, то есть до 19—24 градусов мороза.

Галия Шакирова