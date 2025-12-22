Метшин рад, что казанцы все меньше используют живые елки

Представитель комитета потребрынка города Руслан Фазылзянов напомнил, что все деревья в продаже должны быть с документами о месте их выращивания и приобретения

Фото: Мария Зверева

На аппаратном совещании в мэрии Казани казанцам напомнили о том, как выбирать и позднее утилизировать новогодние елки, а предпринимателям напомнили о правилах ведения бизнеса по продаже живых деревьев.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что в Казани наблюдается тенденция к снижению спроса на живые ели среди горожан.

— Нас радует, что все меньше и меньше люди покупают живые елки и нет необходимости для этого уничтожать живой лес. Тем не менее такие новогодние точки по продаже елочных базаров все еще есть, — заявил глава города. Напомним, ранее уже сообщалось о 19 адресах торговли.

Представитель комитета потребительского рынка города Руслан Фазылзянов на совещании напомнил казанцам, что все продаваемые деревья должны сопровождаться у продавцов документами о месте их выращивания и приобретения. Помимо этого, комитет сообщил о рейдах по незаконным точкам торговли со штрафами и изъятиями. По словам Руслана Фазылзянова, на сегодняшний день проведено уже 3 рейда с изъятием более 100 елок из незаконной торговли.

— Наши официальные предприниматели обязаны содержать площадки в чистоте, а после праздников убрать свою территорию, — напомнил Фазылзянов.

После праздников для жителей города и продавцов будет организована утилизация деревьев, адреса мероприятий будут озвучены позднее. Напомним, что в Казани на новогодние праздники запретили пиротехнику при режиме беспилотной опасности.

Наталья Жирнова