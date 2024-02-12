За неделю на пожарах в Татарстане спасли восемь человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 5 по 11 февраля в Татарстане зафиксировали 44 пожара. За неделю в них пострадали пять человек, еще восемь жителей республики спасли сотрудники пожарной охраны.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, чаще всего пожары происходили из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов (22 случая). Еще по девять случаев приходится на возгорания, которые связаны с нарушением правил безопасности при эксплуатации печей и с неосторожным обращением с огнем.

Напомним, трех человек на пожаре спасли 7 февраля в Набережных Челнах. Один из спасенных отравился продуктами горения.

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Айрат Назипов