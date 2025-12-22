Возобновлено ж/д сообщение между Ташкентом и Казанью

Первый поезд по новому графику отправился из Ташкента вечером 21 декабря

Фото: Айдар Раманкулов

Железнодорожное сообщение между столицей Узбекистана и Казанью восстановлено после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Первый поезд по новому графику отправился из Ташкента вечером 21 декабря, пишет ТАСС.

Ежедневно отправляются два рейса:

Состав №315 Ташкент — Казань стартует из столицы Узбекистана в 23:55 местного времени и прибывает в пункт назначения спустя трое суток, в 13:47.

Обратный путь (№316 Казань — Ташкент) начинается в 10:33 утра и заканчивается ранним утром четвертого дня в 04:32.

Каждый состав оборудован семью вагонами общей вместительностью 342 пассажира. Новый сервис обеспечит комфортное перемещение между странами и повысит мобильность туристов и деловых путешественников.

Ариана Ранцева