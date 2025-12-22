На Татарстан надвигаются сильные морозы — от -19 до -33 градусов

Северный циклон переместится за Урал, и через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается резкое похолодание, которое принесет с собой сильные морозы. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, после периода неустойчивой погоды с колебаниями температур и осадками, на территорию РТ вторгнется арктический воздух, что приведет к значительному понижению температуры.

Сегодня, 22 декабря, днем погода в Татарстане формируется под влиянием теплого сектора и атмосферного фронта северного циклона. Сохраняются снегопады, местами метели и ветер с порывами до 15 м/с.

Однако уже в предстоящие сутки, 23 декабря, ситуация кардинально изменится. Северный циклон переместится за Урал, и через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами со снегом и метелью с ухудшением видимости до 1—2 км, местами гололед. Прогнозируется юго-западный с переходом на северный ветер, местами с порывами до 14 м/с. Самое значительное изменение произойдет в температуре: если ночью и утром ожидается -2... -7˚C, то в течение дня к вечеру температура резко понизится до -17, а в западных и северных районах республики — до -24. Это резкое похолодание связано с приходом арктического воздуха, который принесет с собой морозную погоду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду, 24 декабря, холодная погода сохранится. Ночные температуры составят до -30, при прояснениях — до -33. Днем ожидается от -18 до -23, на востоке республики — до -27. В течение суток местами пройдет небольшой снег. Такие низкие температуры являются характерными для зимних месяцев в регионе, но требуют повышенного внимания к мерам предосторожности.

В четверг, 25 декабря, ночью Татарстан окажется в зоне атмосферного фронта со снегом, днем вероятность осадков небольшая. Минимальные температуры ночью составят от -21 до -26, на востоке при прояснениях — до -31. Днем прогнозируется до -22, на востоке — до -25.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 26 декабря, ночью в условиях прояснений сохранится очень холодная погода с температурами от -23 до -28, местами на востоке — до -33. Утром и днем через наши районы пройдет атмосферный фронт со снегом, и температуры постепенно повысятся — в западных районах от -6 до -11, на востоке — до -16. Жителям республики рекомендуется учитывать этот прогноз, быть внимательными на дорогах и соблюдать меры предосторожности при низких температурах.

Рената Валеева