Итоги дня: рост банкротств в Татарстане, новый замглавы Минздрава, Казань избавляется от снега
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 2 февраля:
- Процедуру банкротства надо проводить так, чтобы максимально выполнить обязательства должника перед государством и иными кредиторами, подчеркнул раис Татарстана, обращаясь к судьям Арбитражного суда РТ. Выступая на итоговой коллегии ведомства, он выразил обеспокоенность ростом числа дел о финансовой несостоятельности.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил лауреатам государственные премии в области науки и техники за 2023 год. На церемонии глава республики сообщил, что в регионе действует десятая часть всех передовых инженерных школ России.
- Также татарстанский лидер встретился с вице-президентом, директором по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Group Станиславом Богдановым. Они обсудили дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в сфере ретейла.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил на пост заместителя министра здравоохранения республики Веру Семенову. Она приступила к своим обязанностям с 1 февраля.
- Министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин на коллегии ГБУ МФЦ в Татарстане заявил, что в 2024 году предполагается организовать в республике выдачу готовых документов через постаматы на почте и обеспечить участие территориальных обособленных подразделений.
- Власти Казани попросят правительство республики о приобретении снегоуборочной техники. Подрядным организациям и МУПам столицы Татарстана не хватает тяжелого габаритного оборудования, заявил мэр города Ильсур Метшин.
- На оперативном штабе по уборке снега не упоминалось об обещании главы Казани очистить город от снега за 2 недели. Но в то же время было подчеркнуто, что в период с 17 января по 2 февраля в городе убрали четыре тысячи дворов.
- Татарстан стал лидером по реализации сельской ипотеки среди регионов России. В 2023 году по программе купить жилье в сельской местности смогли свыше тысячи татарстанцев — суммарно на эти цели им выдали около 4 млрд рублей.
- Доллар поднялся выше 91 рубля. Это произошло впервые с 16 января. По состоянию на 15:55 американская валюта торговалась в пределах 91,02 рубля. За день доллар подорожал на 54 копейки или на 0,6%.
- В Минздраве Татарстана прокомментировали информацию об утечке базы данных в одной из больниц республики. Там сообщили, что речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах региона.
- В Казани эвакуировали гимназию №183. Всего из здания вывели 1 300 учеников и 87 сотрудников персонала. Поступило сообщение о пожаре, но вызов оказался ложным.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует на следующей неделе опубликовать мотивировочную часть по делу уроженки Казани фигуристки Камилы Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено просить суд сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения по делу спортсменки.
- Президент России Владимир Путин заявил, что в оборонном секторе страны создали 520 тысяч новых рабочих мест за последние 1,5 года. Глава государства обратил внимание на «хорошие темпы и качество работы» российской оборонки.
- В предстоящих президентских выборах в России могут принять участие свыше 112,3 млн человек. За пределами страны правом избирательного голоса обладают почти 1,9 млн человек. Еще 11 924 избирателя насчитали в Байконуре.
- В России предложили давать отпуск военнослужащим по случаю рождения ребенка. Соответствующее предложение направил депутат Госдумы Иван Сухарев первому вице-премьеру страны Андрею Белоусову.
- С 7 февраля Московская биржа начнет расчет пяти новых индикаторов долгового рынка на основе облигаций федерального займа (ОФЗ), замещающих облигаций, облигаций сектора устойчивого развития и флоатеров (облигаций с переменным купоном). Еще участникам финансового рынка предоставят новые бенчмарки.
- До конца этого года в России планируют благоустроить свыше 6,5 тысячи общественных и дворовых пространств. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
- Семь новых видов услуг стали оказывать в 2024 году МФЦ Татарстана. Это прием отказов граждан от биометрии, выдача «Карты болельщика», идентификация при получении электронной цифровой подписи в приложении «Госключ», организация отдыха детей в каникулярное время и др.
- За 2023 год муниципальные органы власти в Татарстане 2 115 раз нарушали сроки оказания услуг и оформления документов, подаваемых через МФЦ. Максимальное количество нарушений допустили Нижнекамский, Лаишевский и Высокогорский районы.
- В Казани подписали соглашение о создании современного логистического терминала на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Терминал станет ключевым хабом для консолидации контейнерных грузов, которые прибывают по железной дороге на станцию Свияжск и доставляются речным транспортом по Волге.
- Запуск маршрута Самара — Казань обсудят на следующей неделе. Поезд планируют пустить не на постоянной основе, а как маршрут выходного дня. Рассчитывается, что пассажиры смогут совершать на нем мини-отпуск в пятницу и возвращаться в воскресенье.
- В татарстанском арбитраже трудятся 63 судьи, средняя общая нагрузка на каждого из них за последние годы серьезно возросла — до 169 дел в месяц. Председатель суда — Максим Боровков, шестилетний срок полномочий которого истекает в апреле, и он уже подал заявление на новый срок.
- К 5 годам и 6 месяцам колонии за участие в преступном сообществе «Тукаевские» и незаконной постановке на миграционный учет 173 иностранцев приговорили 40-летнего казанца Антона Давыдова. Назначенный срок он уже отбыл под стражей и домашним арестом, поэтому от наказания был освобожден.
- В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего руководителя ООО «Щисто». Его подозревают в уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль организации в размере более 48 миллионов рублей.
- Россия рассматривает возможность экспорта отечественной платформы «Госуслуги» в дружественные страны. Уникальность платформы состоит в том, что она полностью освобождена от любых закрытых продуктов.
- «Яндекс» зарегистрировал «Фонд менеджеров» в специальном административном районе в Калининградской области. Учредителя и главу нового юридического лица компания не раскрывает.
Ключевые события 709-го дня специальной военной операции на Украине
- Украинская армия потеряла за январь 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Кроме того, за месяц российские войска уничтожили свыше 3 тысяч единиц вооружения ВСУ. В их числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки и Тернов. Украинские войска свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три самоходные артиллерийские установки.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений при поддержке огня артиллерии и ударов авиации нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Ямполовки и Червоная Диброво. Потери украинских войск составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное. В районе населенного пункта Белогоровка отражены две атаки противника. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой миле ВСУ и теробороны в районе населенного пункта Урожайное. Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 55-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям морской пехоты. Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Помимо этого, был поражен склад боеприпасов ВСУ, а также живая сила и военная техника.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18156 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Галия ГарифуллинаОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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