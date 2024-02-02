Татарстан стал лидером России по реализации сельской ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан стал лидером по реализации сельской ипотеки среди регионов России. В 2023 году по программе купить жилье в сельской местности смогли свыше тысячи татарстанцев — суммарно на эти цели им выдали около 4 млрд рублей, сообщает Росреестр республики.

— Итоги года в очередной раз подтвердили, что сельская ипотека — востребованная среди татарстанцев программа. За 4 года поддержку в размере 11 млрд рублей получили более 4 200 семей в Татарстане, — рассказала директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанка» Ляля Кудерметова.

Сельскую ипотеку реализуют в составе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она направлена не только на улучшение жилищных условий, но и на инфраструктурное развитие малых населенных пунктов. В прошлом году на программу выделяли 3 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В текущем году данная работа будет продолжена более масштабно, объем средств увеличен до 5 млрд рублей. В этой части Татарстан — самый большой получатель средств Госпрограммы, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Доля спроса на сельскую ипотеку в России выросла с 6,2% в январе 2023 до 9,7% в январе 2024-го. Эксперты отмечают, что средний размер кредита по программе сельской ипотеки под 3% годовых за последние 12 месяцев увеличился в 1,7 раза: с 2,8 млн в январе прошлого года до 4,8 млн рублей по состоянию на нынешний январь.



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Айрат Назипов