Рустам Минниханов встретился с вице-президентом X5 Group

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-президентом, директором по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Group Станиславом Богдановым.



Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в сфере ретейла. Раис Татарстана отметил, что у региона налажены хорошие партнерские отношения с компанией X5. Он добавил, что планы компании по развитию сети в Татарстане приветствуются.

Рустам Минниханов подчеркнул, что порядка трети всей продукции, которую реализуют в республике в сетях компании, производят в Татарстане.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

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Маргарита Головатенко