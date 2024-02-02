Новости бизнеса

17:13 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Яндекс» зарегистрировал в Калининграде «Фонд менеджеров» для реструктуризации

16:22, 02.02.2024

«Яндекс» зарегистрировал «Фонд менеджеров» в специальном административном районе в Калининградской области.

Учредителя и главу нового юридического лица компания не раскрывает, но адрес и организационно-правовая форма совпадают с «Фондом общественных интересов», который был учрежден Yandex N.V. в 2020 году для передачи «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
БизнесОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть709.1
  • Нижнекамскнефтехим119.2
  • Казаньоргсинтез108.9
  • КАМАЗ196.1
  • Нижнекамскшина85.25
  • Таттелеком1.126