«Яндекс» зарегистрировал в Калининграде «Фонд менеджеров» для реструктуризации
«Яндекс» зарегистрировал «Фонд менеджеров» в специальном административном районе в Калининградской области.
Учредителя и главу нового юридического лица компания не раскрывает, но адрес и организационно-правовая форма совпадают с «Фондом общественных интересов», который был учрежден Yandex N.V. в 2020 году для передачи «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка.
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