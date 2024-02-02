Казань обратится в правительство за снегоуборочной техникой

Подрядным организациям и МУПам Казани не хватает тяжелогабаритной техники. Об этом в ходе оперативного штаба по уборке снега сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

— Мы готовим обращение в правительство, будем добиваться приобретения этой техники, поскольку по-другому никак, — сказал он.

Напомним, за всю зиму в столице Татарстана вывезли более миллиона тонн снега. С 17 января было убрано 600 тысяч тонн снега. В среднем за сутки выходили 1,1 тысячи единиц техники. Ежедневно в городе трудятся 750—770 дорожных рабочих.

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Галия Гарифуллина