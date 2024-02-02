ЦИК насчитал в России 112,3 млн избирателей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В предстоящих президентских выборах в России могут принять участие свыше 112,3 млн человек. Статистику озвучили в Центризбиркоме.

За пределами страны правом избирательного голоса обладают почти 1,9 млн человек. Еще 11 924 избирателей насчитали в Байконуре.

В ЦИК учли избирателей, проживающих в четырех новых субъектах России.

По состоянию на 1 января, в Татарстане правом избирательного голоса обладают 2 928 633 жителя республики. За полгода количество избирателей в республике выросло на 433 человека.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.

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Айрат Назипов