Прямой поезд запустят из Самары в Казань

Запуск маршрута Самара — Казань обсудят на следующей неделе, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Поезд планируют запустить как маршрут выходного дня, не на постоянной основе. Рассчитывается, что пассажиры смогут совершать на нем мини-отпуск: уехать в пятницу и вернуться в воскресенье.



— Вечером он будет отправляться из Самары, доезжать утром в Казань и в обратном так же направлении. Тем самым мы свяжем два субъекта мощных — Самарскую область и Республику Татарстан. Он пройдет и через Сызрань, и через Ульяновск, — приводит слова Дмитриева 63.ru.



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Маргарита Головатенко