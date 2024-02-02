В Госдуме предложили предоставлять военным отпуск при рождении ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России предложили давать отпуск военнослужащим по случаю рождения ребенка. Соответствующее предложение направил депутат Госдумы Иван Сухарев первому вице-премьеру страны Андрею Белоусову.

Он напомнил, что по трудовому кодексу работникам положен отпуск без сохранения зарплаты до пяти дней. Парламентарий уточнил — у военнослужащих отсутствуют такие права.

— Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление военнослужащему права на отпуск сроком до десяти суток, а именно в связи с рождением ребенка, — передает RT текст обращения.

Сухарев напомнил, что военные могут отправиться в десятидневный отпуск в случае тяжелого состояния здоровья или смерти близкого родственника, стихийного бедствия, постигшего семью, и в других исключительных случаях.

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Айрат Назипов