На базе Свияжского мультимодального центра создадут логистический терминал

В Казани подписали соглашение о создании современного логистического терминала на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ). Документ подписали министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, генеральный директор «ТГ-Терминал» (входит в FESCO) Максим Страхов и генеральный директор УК «Альянс» Дамир Мадьяров.



Терминал станет ключевым хабом для консолидации контейнерных грузов, которые прибывают по железной дороге на станцию Свияжск и доставляются речным транспортом по Волге, в том числе в рамках перспективных перевозок по международному транспортному коридору «Север — Юг». Кроме того, FESCO будет использовать инфраструктуру речного терминала СММЛЦ.

На первом этапе стороны определят практические шаги и мероприятия для реализации проекта.

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Маргарита Головатенко