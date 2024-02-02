В Казани вынесли приговор досудебщику дела ОПС «Тукаевские»

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (старт суда по ОПС "Тукаевские")

К 5 годам и 6 месяцам колонии за участие в преступном сообществе «Тукаевские» и незаконной постановке на миграционный учет 173 иностранцев приговорили 40-летнего казанца Антона Давыдова. Впрочем, назначенный срок он уже отбыл под стражей и домашним арестом, поэтому от наказания был освобожден, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Вину Давыдов признал в полном объеме. Еще в ходе следствия по делу ОПС «Тукаевские» он заключил досудебное соглашение со следствием МВД Татарстана и прокуратурой. А потому пошел под суд отдельно от основной группы.

Судом установлено, что преступления Давыдов совершал с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года в составе ОПС «Тукаевские».

Отметим, дело самого ОПС в судах забуксовало и в октябре 2022 года было возвращено для проведения дополнительного следствия с учетом выявленных процессуальных нарушений в обвинительном заключении.

Приговор досудебщику огласили на этой неделе. В силу он пока не вступил.