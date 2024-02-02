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Московская биржа расширит линейку облигационных индексов

14:58, 02.02.2024
Московская биржа расширит линейку облигационных индексов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 7 февраля Московская биржа начнет расчет пяти новых индикаторов долгового рынка на основе облигаций федерального займа (ОФЗ), замещающих облигаций, облигаций сектора устойчивого развития и флоатеров (облигаций с переменным купоном). Информация размещена на сайте торговой площадки.

— Инвесторам индексы облегчат выход на долговой рынок Московской биржи и упростят работу с государственными и корпоративными облигациями, — рассказал директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев.

Еще участникам финансового рынка предоставят новые бенчмарки, которые могут использоваться для создания новых инвестиционных и аналитических продуктов, а также позволят детальнее изучать динамику цен в разных отраслях экономики.

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Айрат Назипов
ЭкономикаИнвестиции
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