Московская биржа расширит линейку облигационных индексов
С 7 февраля Московская биржа начнет расчет пяти новых индикаторов долгового рынка на основе облигаций федерального займа (ОФЗ), замещающих облигаций, облигаций сектора устойчивого развития и флоатеров (облигаций с переменным купоном). Информация размещена на сайте торговой площадки.
— Инвесторам индексы облегчат выход на долговой рынок Московской биржи и упростят работу с государственными и корпоративными облигациями, — рассказал директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев.
Еще участникам финансового рынка предоставят новые бенчмарки, которые могут использоваться для создания новых инвестиционных и аналитических продуктов, а также позволят детальнее изучать динамику цен в разных отраслях экономики.
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