Минздрав Татарстана прокомментировал информацию об утечке данных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минздраве Татарстана прокомментировали информацию об утечке базы данных в одной из больниц республики. Там сообщили, что речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах региона.

— По предварительным данным, незаконным путем был получен узкий сегмент записей о пациентах одной из центральных районных больниц. Вероятно, это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников. В данный момент проводится служебная проверка, с привлечением специалистов по информационной безопасности, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе министерства.

По итогам проверки в ведомстве примут меры для недопущения подобных ситуаций.

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Айрат Назипов