План «Буран»: что мэрия Казани сделала со снегом в городе за две недели

Сегодня, спустя две недели после рекордного снегопада, на заседании оперативного штаба по уборке снега не упоминалось об обещании мэра Ильсура Метшина очистить город от снега за две недели. Но в то же время было подчеркнуто, что в период с 17 января по 2 февраля в Казани убрали 4 тысячи дворов, но этого оказалось недостаточно — казанцы все еще жалуются на неочищенные дороги.

С 17 января в Казани объявили план «Буран» из-за непогоды. Сегодня он еще действует — об этом сообщили на заседании оперативного штаба по уборке снега.

В частности, отметили, что за зимний период из Казани вывезли более миллиона тонн снега, а с 17 января в городе было убрано 600 тысяч тонн снега.

С момента снегопада в Казани общественный транспорт развозил пассажиров с пробелами в интервалах: если до непогоды автобусы ездили с интервалами 10—20 минут, то с 17 января время ожидания автобусов составляло более 40 минут. На сегодняшний день показатели работы общественного транспорта приходят в норму.

Во время снегопадов в городе творился хаос, автомобилисты оставляли машины прямо на проезжей части, чем мешали работе троллейбусов. Некоторые водители застревали на трамвайных путях и не давали проезжать трамваям. Из-за этого работа трамваев также останавливалась.

За последние четверо суток в городе эвакуировали 495 машин, которые мешали уборке снега.

На сегодняшний день 62% муниципальных парковок не очищены от снега, поэтому за январь поступления от оплаты парковок в бюджет Казани снизились.

— Поступления от оплаты парковок в январе снизились в среднем до 600 тысяч в сутки при плановом показателе 1—1,2 млн. Поэтому я бы здесь просил глав районов и подрядных организаций особо уделить внимание очистке муниципальных парковок, — рассказал председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

Сидоров также отметил, что в связи с отсутствием парковочных мест автомобилисты оставляют транспортные средства на полосе движения, что приводит к сужению проезжей части.

Ильсур Метшин заявил, что Казань обратится за снегоуборочной техникой в правительство. Также рассказали о нехватке дворников: городу требуется еще как минимум 600 человек.



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Нафиса Миннехузина