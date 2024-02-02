С начала года МФЦ Татарстана стали оказывать семь новых видов услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Семь новых видов услуг стали оказывать в 2024 году МФЦ Татарстана. Об этом сообщила на коллегии ГБУ МФЦ в Татарстане руководитель учреждения Ленара Музафарова.

Это прием отказов граждан от биометрии, выдача «Карты болельщика», идентификация при получении электронной цифровой подписи в приложении «Госключ», организации отдыха детей в каникулярное время, установление факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, прием уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по обслуживанию газового оборудования.

Всего МФЦ Татарстана оказывают 285 видов услуг.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре МФЦ в Татарстане начали приглашать на работу людей старше 50 лет и декретниц. В пресс-службе объяснили, что учреждение столкнулось с нехваткой специалистов, которая обернулась для посетителей центров увеличением времени обслуживания.

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Инна Серова