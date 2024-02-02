CAS опубликует полное решение по делу Камилы Валиевой на следующей неделе

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует на следующей неделе опубликовать мотивировочную часть по делу уроженки Казани фигуристки Камилы Валиевой. Для этого стороны разбирательства должны дать на это согласие.



— Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными, — ссылается ТАСС на CAS.

В рассмотрении дела принимали участие Камила Валиева, Всемирное антидопинговое агентство, Российское антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU).

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Российское антидопинговое агентство готово оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела казанской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, Камила Валиева выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогам установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России 2021 года.

В начале этой недели CAS дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени. Кроме того, ее лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Олимпийский комитет России собирается обжаловать это решение.

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Айрат Назипов