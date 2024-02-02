CAS опубликует полное решение по делу Камилы Валиевой на следующей неделе
Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует на следующей неделе опубликовать мотивировочную часть по делу уроженки Казани фигуристки Камилы Валиевой. Для этого стороны разбирательства должны дать на это согласие.
— Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными, — ссылается ТАСС на CAS.
В рассмотрении дела принимали участие Камила Валиева, Всемирное антидопинговое агентство, Российское антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU).
Российское антидопинговое агентство готово оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела казанской фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, Камила Валиева выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.
После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогам установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России 2021 года.
В начале этой недели CAS дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени. Кроме того, ее лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Олимпийский комитет России собирается обжаловать это решение.
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