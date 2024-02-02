Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 16 января

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Доллар поднялся выше 91 рубля. Это произошло впервые с 16 января, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.55 американская валюта торгуется в пределах 91,02 руб. За день доллар подорожал на 54 копейки, или на 0,6%.

Евро вырос в цене до 98,90 руб. За день европейская валюта подорожала на 94 копейки. Китайский юань поднялся в цене на 6 копеек. Сейчас эту валюту можно приобрести за 12,63 руб.

Утром курс европейской валюты превысил 98 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 16 января.

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Айрат Назипов