В Казани эвакуировали гимназию №183

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани эвакуировали гимназию №183. Всего из здания вывели 1 300 учеников и 87 сотрудников персонала, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило в 12.18. На место прибыли пожарные подразделения. Они не нашли признаков возгорания в здании. Вызов оказался ложным.



Как сообщили в пресс-службе Советского района Казани, гимназию эвакуировали из-за задымления на первом этаже. Всех учеников эвакуировали в близлежащие образовательные учреждения.



— На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас тяжело сказать о том, что именно произошло, — как только станет понятно, мы расскажем об этом, — рассказали в администрации.

Детей уже вернули обратно в гимназию.

Гимназию открыли в 2018 году. Она рассчитана на 1 224 места. Образовательное учреждение расположено по улице Минской.



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Айрат Назипов