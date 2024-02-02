Россия рассматривает возможность экспорта платформы «Госуслуги» в дружественные страны
Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Россия рассматривает возможность экспорта отечественной платформы «Госуслуги» в дружественные страны.
Уникальность платформы состоит в том, что она полностью освобождена от любых закрытых продуктов:
— В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы в дружественные страны, — сказал министр в эфире телеканала «Россия-1».
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