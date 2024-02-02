Рустам Минниханов: «Затраты на научные изыскания приблизились к 30 млрд рублей»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил лауреатам государственные премии в области науки и техники за 2023 год. Торжественное мероприятие состоялось в Казанском Кремле.

На церемонии татарстанский лидер сообщил, что в регионе действует десятая часть всех передовых инженерных школ России. Пять вузов участвуют в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

— Индивидуальные результаты организаций научно-образовательного комплекса республики отразились и на интегральных показателях его функционирования. Впервые в истории современной России численность занятых в сфере науки и технологий республики превысила 14 тыс. человек. А объем внутренних затрат на научные изыскания приблизился к рекордным для нас 30 млрд рублей. — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Государственные премии Татарстана в области науки и техники учредили 16 апреля 1993 года. С того момента научной награды была удостоена 191 работа. Еще 1078 человек стали обладателями звания «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники». В их числе 370 докторов и 365 кандидатов наук.

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Айрат Назипов