В Татарстане назначили нового заместителя министра здравоохранения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил на пост заместителя министра здравоохранения республики Веру Семенову. Она приступила к своим обязанностям с 1 февраля, следует из распоряжения кабмина.

В октябре 2022 года Вера Семенова возглавила медицинский колледж в Зеленодольске. На этой должности она заменила Диляру Швецову.

До работы в колледже новый замминистра занимала пост ведущего консультанта отдела медицинского образования и аттестации Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Минздрава Татарстана.

скриншот realnoevremya.ru из minzdrav.tatarstan.ru

Вера Семенова стала шестым заместителем министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина. Также в его подчинении есть первый замминистра Альмир Абашев и управляющий делами Идеал Айзетуллов.

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Айрат Назипов