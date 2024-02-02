Владимир Путин: за последние 1,5 года в оборонке создали более полумиллиона рабочих мест

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в оборонном секторе страны создали 520 тысяч новых рабочих мест за последние 1,5 года. Подробностями он поделился на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» в Туле.

— Это ведь не просто так, что люди пришли и зарплату получают. Они работают. Причем работают напряженно, — сказал он на встрече.

На встрече глава государства обратил внимание на «хорошие темпы и качество работы» российской оборонки. Он добавил, что предприятия ОПК вносят самый большой вклад в общую работу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов